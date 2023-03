Medvedev ondanks verzwikte enkel naar laatste vier Indian Wells

„Ik ben blij dat ik niet te veel last had van mijn enkel tijdens de partij. Bij de warming-up deed het nog wel erg veel pijn en kon ik niet goed bewegen. Maar ik ben zolang mogelijk blijven inspelen en toen voelde het steeds beter tijdens de wedstrijd”, aldus de Rus na zijn achttiende overwinning op rij.

In de halve finales neemt Medvedev het op tegen de Amerikaan Frances Tiafoe, die de Brit Cameron Norrie met twee keer 6-4 versloeg. Norrie won Indian Wells in 2021.

Bij de vrouwen plaatste Aryna Sabalenka zich voor de halve eindstrijd. De als tweede gerangschikte Wit-Russische schakelde de Amerikaanse Coco Gauff met 6-4 6-0 uit. Ze speelt nu tegen de Griekse Maria Sakkari, die met 4-6 7-5 6-1 te sterk was voor de Tsjechische Petra Kvitova.

Nadal naar Monte Carlo

Rafael Nadal heeft zich aangemeld voor het graveltoernooi in Monte Carlo. De 36-jarige Spanjaard zal in Monaco voor het eerst weer zijn opwachting op ATP Tour maken sinds de Australian Open. Hij trok zich eind vorige maand terug uit het toernooi in Indian Wells omdat hij nog niet fit genoeg was. Ook doet hij niet mee in Miami.

Nadal kreeg op de Australian Open last van zijn heup en lastte daarna een pauze in. Hij heeft inmiddels wel de training hervat. "Rafa heeft zich als eerste speler aangemeld. Hij wil spelen hier omdat hij zo houdt van dit toernooi", aldus toernooidirecteur David Massey. Nadal won elf keer de titel in Monte Carlo. Het toernooi geldt als voorbereiding op Roland Garros, het grandslamtoernooi dat Nadal veertien keer op zijn naam schreef.