’Lastig om haar van andere positie weg te halen’, aldus bedachtzame bondscoach Mark Parsons houdt kaarten tegen borst bij Leeuwinnen, maar lijkt één basisklant te verklappen

Mark Parsons: „Je hebt een plan en daar werk je naartoe, maar het blijft afwachten in hoeverre de spelers klikken zodra ze samen op het veld staan.” Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Nu zijn ploeg eindelijk gevrijwaard is van blessures, lijkt Mark Parsons zijn puzzel van elf stukjes relatief makkelijk te kunnen leggen. Toch is de oplossing een stuk minder eenvoudig dan het lijkt, verzekerde de bondscoach, die niet wilde zeggen hoeveel spelers zeker zijn van een basisplaats, maar per ongeluk wel één zekerheidje leek te verklappen. „Of ik de eerste elf al in mijn hoofd heb? Natuurlijk heb ik daar met mijn staf over gepraat. Je hebt een plan en daar werk je naartoe, maar het blijft afwachten in hoeverre de spelers klikken zodra ze samen op het veld staan.”