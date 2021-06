LIVE EK: Denemarken - Finland stilgelegd na drama op het veld

Voor België, dat wordt gezien als één van de favorieten, begint het Europees kampioenschap om 21.00 uur met de wedstrijd tegen Rusland. In dezelfde groep is om 18.00 uur bij Denemarken - Finland afgetrapt.

Denemarken-Finland

Interessant voor de Denen is dat ze thuis spelen, want ze hebben op eigen bodem al 21 wedstrijden niet verloren tegen de Finnen. En voor de ploeg uit het land van Jari Litmanen is alles nieuw. Voor het eerst op een EK, dus bibberende knieën bij het gros van de Finnen. In het Parken Stadion in Kopenhagen nemen deze zaterdag voor het eerst sinds 2019 weer fans plaats op de tribune bij een interland van Denemarken.

De Finse coach Markku Kanerva vindt dat de Denen een geweldig team hebben. „Maar wij hebben grotere ploegen verslagen dan Denemarken”, aldus Kanerva.

België-Rusland

De Rode Duivels hebben als de nummer 1 van de FIFA-ranking te maken met een torenhoog verwachtingspatroon. Laat het nu maar zien op het EK dat die gouden generatie in staat is een prijs te pakken. Bij het EK in 2016 waren de verwachtingen ook hoog, maar vlogen ze eruit door de noeste werkers uit Wales.

Ex-PSV’er Dries Mertens zegt dat de honger naar succes nog altijd groot is bij de Belgen, ook al zijn de meesten wat ouder nu. „We hebben de laatste jaren een aantal keren tegen de Russen gespeeld. Ze hebben veel individuele kwaliteit en hebben het thuisvoordeel. Maar er zit een enorme geldingsdrang bij ons om hen te verslaan in Sint-Petersburg.” De Russen zijn vooral bang voor de Belgische spits Romelu Lukaku.

Wales-Zwitserland

Eerder op de dag eindigde het duel tussen Wales en Zwitserland in Baku in 1-1. Met dat resultaat mag vooral Wales zijn handen dicht knijpen. De Zwitsers speelden een betere wedstrijd en maakten als enige aanspraak op de overwinning.

Na een zeer matige eerste helft schoot Breel Embolo Zwitserland op voorsprong. Een kwartier voor tijd kwam de halve finalist van 2016 uit het niets dan toch langszij. Uit een voorzet van Joe Morrell kopte Moore knap raak.