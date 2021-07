Red Bull-teambaas Christian Horner baalt nog steeds van gedrag Mercedes

De WK-leider werd in de eerste ronde, bij het ingaan van de bloedsnelle bocht Copse, aangetikt door Lewis Hamilton. Verstappen crashte hard, viel logischerwijs uit en Hamilton won de Grand Prix van Groot-Brittannië vervolgens, ondanks een tijdstraf van tien seconden.

In zijn column op de website van Red Bull gaat Horner onder meer in op een reactie van Mercedes-teambaas Toto Wolff, die stelde dat de aantijgingen richting Hamilton ‘zo persoonlijk’ waren.

,,Dit was een incident op de baan tussen twee van de beste coureurs ter wereld”, stelt Horner. ,,Op het moment dat de ene rijder in het ziekenhuis ligt en de omvang van eventuele verwondingen nog niet duidelijk is, de auto is afgeschreven en de stewards de verantwoordelijke coureur hebben bestraft, is het logisch dat er bij alle partijen emotie in het spel komt. Ik vond ook dat het verhaal (vanuit Mercedes, red.) dat Max in dat stadium 'overdreven agressief' was, onterecht was. Je hoeft alleen maar te kijken naar het feit dat Max nul strafpunten op zijn licentie heeft staan en zich de afgelopen jaren niet schuldig heeft gemaakt aan eventuele inschattingsfouten op de baan.”

Horner vervolgt: ,,De agressieve 17-jarige F1-rookie Max Verstappen waarnaar Hamilton verwijst, is niet de Max Verstappen van vandaag, net zoals Hamilton niet dezelfde coureur is die hij was toen hij de sport betrad. Beide coureurs zijn uiteraard compromisloos in hun rijstijl, maar het zijn beide zeer bekwame coureurs met veel ervaring. De realiteit is dat Hamilton nu een competitieve auto tegenover zich heeft. Ik ben het ermee eens dat beide coureurs respect voor elkaar moeten tonen, maar Hamilton was zondag de ‘aanvaller’.”

Volgens de Britse teambaas bedraagt de opgelopen schade voor het team zelfs zo’n 1.8 miljoen dollar en beraadt Red Bull zich nog steeds op vervolgstappen. Verstappen liet zondagavond weten dat hij baalde van het uitbundige gejuich van Hamilton na de race. Horner: ,,Ik ben ook nog steeds teleurgesteld over het niveau van het gejuich na dat ongeval. Mercedes was op de hoogte van de ernst van de crash en dat Max in het ziekenhuis was opgenomen en verdere controles nodig had. Het is ondenkbaar om je coureur dan niet op de hoogte te stellen van de situatie, ook om hem dan te beschermen voor het geval hij niet de nodige terughoudendheid toont bij het vieren.”

Horner laat in zijn column ook weten dat hij voor het eerst in 16,5 jaar tijdens een race of sessie naar de stewards is gelopen, omdat zijn collega Wolff dat ook deed, overigens op advies van wedstrijdleider Michael Masi. Inmiddels heeft de FIA een nieuwe richtlijn verstuurd, waarin staat dat het niet meer is toegestaan dat teambazen zich tijdens een wedstrijd met de stewards bemoeien.

,,Als Max door Copse was gekomen, denk ik niet dat Hamilton hem die middag zou hebben teruggezien”, aldus Horner. ,,Toen ik Max maandagochtend sprak, had hij het gevoel dat hij een paar rondes had gebokst met Tyson Fury. Hij was wat gehavend, maar het is typisch Max dat hij alweer vooruitkijkt naar de volgende race in Hongarije en daar op de baan wil antwoorden. Hij is vastbesloten om dit incident achter zich te laten en het te gebruiken als extra motivatie voor de rest van het seizoen. Dat geldt voor ons allemaal.”