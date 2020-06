Premier League: Dier verpest heldenrol Bergwijn, Krul dieper in degradatienood

Tottenham hervatte de Premier League direct met topper: Manchester United kwam in Londen op bezoek. Het duel eindigde na treffers van Steven Bergwijn en Bruno Fernandes in een gelijkspel: 1-1.

José Mourinho koos ervoor om te beginnen oud-PSV’er Bergwijn. Ook had de Portugees een basisplek ingeruimd voor Harry Kane, die na lang blessureleed weer zijn rentree maakte. Het vertrouwen in Bergwijn betaalde zich na een klein halfuur spelen uit. De Oranje-international soleerde richting het doel van United en haalde snoeihard uit. David de Gea kreeg zijn hand nog achter de bal, maar de inzet was hem uiteindelijk te machtig: 1-0.

Tottenham leek de broodnodige winst - om zich volgend seizoen van Europees voetbal te verzekeren - binnen te halen, ware het niet dat Eric Dier de fout in ging. De Tottenham-verdediger maakte tien minuten voor het eindsignaal een overtreding in het eigen strafschopgebied, waarna de arbiter naar de stip wees. Vervolgens schoot Fernandes de gelijkmaker binnen. Het was tevens de einduitslag in de Engelse hoofdstad.

Kane was overigens niet de enige speler die zijn rentree maakte na lange afwezigheid door blessures. Bij United kwam Paul Pogba een halfuur voor tijd binnen de lijnen. De Fransman was meteen van waarde voor The Red Devils, omdat hij de strafschop versierde.

Norwich in de problemen

Vrijdagavond stond Norwich City, de club van doelman Tim Krul, in eigen huis tegenover Southampton. Norwich is hekkensluiter in de Premier League en om degradatie te voorkomen moet de club zes punten inlopen op nummer zeventien Watford. Opponent Southampton stond voorafgaand aan het duel veertiende, met tien punten meer dan Norwich.

Norwich-doelman Tim Krul. Ⓒ Action Images via Reuters

Krul stond ook na de coronapauze weer onder de lat bij Norwich, maar hij kon niet voorkomen dat zijn ploeg drie tegentreffers moest incasseren. Bij rust stond de brilstand nog op het scorebord, maar in de tweede helft kwam Southampton al snel op voorsprong dankzij een goal van Danny Ings.

Norwich kreeg zelf genoeg kansen om te scoren, maar liet dat na. Ook clubtopscorer Teemu Pukki kon het net niet vinden. Southampton lukte dat na de goal van Ings nog twee keer, via Stuart Armstrong en Nathan Redmond.

Door de nederlaag blijft Norwich laatste in de Premier League. Degradatie komt met het negen speelronden te gaan steeds dichterbij voor Krul en co.

