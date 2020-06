Premier League: Krul dieper in degradatiezorgen, Bergwijn start tegen United

Vrijdagavond stond Norwich City, de club van doelman Tim Krul, in eigen huis tegenover Southampton. Norwich is hekkensluiter in de Premier League en om degradatie te voorkomen moet de club zes punten inlopen op nummer zeventien Watford. Opponent Southampton stond voorafgaand aan het duel veertiende, met tien punten meer dan Norwich.

Krul stond ook na de coronapauze weer onder de lat bij Norwich, maar hij kon niet voorkomen dat zijn ploeg drie tegentreffers moest incasseren. Bij rust stond de brilstand nog op het scorebord, maar in de tweede helft kwam Southampton al snel op voorsprong dankzij een goal van Danny Ings.

Norwich kreeg zelf genoeg kansen om te scoren, maar liet dat na. Ook clubtopscorer Teemu Pukki kon het net niet vinden. Southampton lukte dat na de goal van Ings nog twee keer, via Stuart Armstrong en Nathan Redmond.

Door de nederlaag blijft Norwich laatste in de Premier League. Degradatie komt met het negen speelronden te gaan steeds dichterbij voor Krul en co.

Bergwijn

Steven Bergwijn krijgt van trainer José Mourinho een basisplaats tegen Manchester United. De Portugese oefenmeester treedt in eigen huis aan tegen zijn oude club. Hij legt het vertrouwen in de oud-PSV’er. In Londen trappen de ploegen om 21.15 uur af.

Tottenham is terug te vinden op de achtste plaats in de Premier League. Die positie op de ranglijst geeft volgend seizoen geen recht op Europees voetbal. Manchester United heeft wel een Europees-ticket in handen met een vijfde plaats. Als stadsgenoot Manchester City wordt uitgesloten voor Europees voetbal, dan kan United volgens seizoen zelfs rekenen op Champions League-voetbal.

