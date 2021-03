Zaakwaarnemer André Onana: ’In gesprek over nieuw contract bij Ajax’

André Onana in februari tijdens een wedstrijd van Ajax. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ajax heeft op zijn 121e verjaardag zelf de slingers opgehangen. De Amsterdammers maakten op bezoek bij Young Boys na twintig minuten de openingstreffer en zetten daarmee het feest in gang. De Zwitsers moesten na de eerdere 3-0 nederlaag in Amsterdam in één klap vijf keer scoren en dat was vanzelfsprekend een onmogelijke opgave. Sterker nog, uiteindelijk werd het 0-2.