Gyrano Kerk en Robert Bozenik ontbreken bij FC Utrecht-Feyenoord vanwege transfers

Burger was donderdag in het met 3-1 verloren duel bij IF Elfsborg in de Conference League nog basisspeler. Doelman Justin Bijlow ontbrak tegen de Zweedse club wegens een schorsing. Tegen FC Utrecht vervangt hij Ofir Marciano weer onder de lat.

Het basiselftal van Feyenoord is verder ongewijzigd. Aanvaller Robert Bozenik zit niet bij de wedstrijdselectie omdat hij verkast naar Fortuna Düsseldorf. De Rotterdammers komen bij winst weer aan kop van de Eredivisie, samen met PSV.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Hendriks en Malacia; Toornstra, Til en Kökcü; Jahanbakhsh, Linssen en Sinisterra.

Robert Bozenik Ⓒ ProShots

FC Utrecht

Mike van der Hoorn doet bij FC Utrecht vanaf het begin mee. De onlangs van Arminia Bielefeld overgenomen verdediger speelt in de plaats van Mark van der Maarel, die vorige week tegen FC Groningen nog basisspeler was. Van der Hoorn heeft in het centrum aanvoerder Willem Janssen naast zich.

Trainer René Hake heeft in vergelijking met het duel met FC Groningen (0-0) nog drie wijzigingen doorgevoerd. Met Adrián Dalmau, Othman Boussaid en Gyrano Kerk zijn alle voorhoedespelers hun plek kwijt. Kerk ontbreekt in de selectie omdat hij een transfer gaat maken naar Lokomotiv Moskou. Simon Gustafson, Moussa Sylla en Anastasios Douvikas zijn de drie vervangers.

