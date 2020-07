Niki Terpstra: ’Het had veel erger kunnen aflopen’

Ⓒ René Bouwman

BERGEN - In huize Terpstra lijkt alles weer als normaal te draaien. Vrouw Ramona ruimt de boodschappen op, waar dochtertje Zoey (7) met een koptelefoon op een filmpje bekijkt. Luca (10) komt even buurten voor de familiefoto, om daarna verder te gaan met ’gamen’. Vader Niki heeft die dag al weer honderd kilometer gefietst, en als je bedenkt dat hij die afstand met 32 gemiddeld aflegde, zou je niet denken dat hij een dikke maand eerder volledig in de kreukels lag.