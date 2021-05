Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Feyenoord laat Argentijn Senesi niet naar Olympische Spelen gaan

10.15 uur: De Argentijnse verdediger Marcos Senesi mag van Feyenoord niet meedoen aan de Olympische Spelen. De clubleiding geeft Senesi geen toestemming om komende zomer naar Japan te gaan, aldus een woordvoerder van Feyenoord. De 24-jarige verdediger zou normaal gesproken een plek hebben gekregen in de olympische selectie van zijn land.

De clubs zijn niet verplicht om hun spelers af te staan voor de Olympische Spelen. Senesi is een vaste waarde bij Feyenoord. De Argentijn, die nog wacht op zijn debuut in de nationale A-ploeg, staat in de belangstelling van heel wat buitenlandse clubs. Mogelijk gaat Feyenoord hem deze zomer verkopen.

Argentinië neemt het op de Spelen in de groepsfase op tegen Australië (22 juli), Egypte (25 juli) en Spanje (28 juli). Voor Feyenoord begint het nieuwe seizoen op 22 juli met de wedstrijd uit de tweede voorronde van de Conference League. De Rotterdammers verzekerden zich zondag met een zege op FC Utrecht (2-0) van een Europees ticket.

Basketbal: Milwaukee Bucks wint ook tweede duel in play-offs

07.19 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben ook het tweede duel met Miami Heat in de play-offs van de NBA gewonnen. Onder aanvoering van Giannis Antetokounmpo, die 31 punten maakte en 13 rebounds pakte, waren de Bucks met 132-98 te sterk. Het eerste duel was in 109-107 geëindigd.

De Bucks maakten maar liefst 22 driepunters. Bryn Forbes gooide zes van zijn negen pogingen van buiten de driepuntslijn raak. Antetokounmpo, de Griekse vedette van de ploeg uit Milwaukee, lukte dat slechts één van de zeven keer.

Milwaukee Bucks heeft nog twee overwinningen nodig om de volgende ronde van de play-offs in het oosten te halen. De komende twee wedstrijden zijn in Miami.

In het westen begon Denver Nuggets de play-offs met een overwinning op Portland Trail Blazers. Het werd 128-109 voor de thuisclub. Nikola Jokic maakte 38 punten voor de Nuggets, Damian Lillard tekende bij de Trail Blazers voor 42 punten.