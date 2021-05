IJshockey-icoon Wayne Gretzky stopt bij Edmonton Oilers

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

IJshockey: Wayne Gretzky stopt bij Edmonton Oilers

23:40 uur IJshockey-icoon Wayne Gretzky legt zijn functie als vicevoorzitter van de Edmonton Oilers neer. De 60-jarige Canadees kondigde zijn afscheid aan na de uitschakeling van zijn club in de eerste ronde van de play-offs in de Noord-Amerikaanse profcompetitie NHL. Als speler won hij met de Oilers vier keer de Stanley Cup, het kampioenschap van de NHL.

„De Oilers, de fans en de stad Edmonton hebben voor mij en mijn familie in ruim vier decennia alles betekend en dat zal ook altijd zo blijven”, liet Gretzky weten. „Door de coronapandemie en andere veranderingen in het leven zal ik echter in de toekomst onvoldoende tijd en gelegenheid hebben om deze organisatie van wereldniveau van dienst te zijn.”

Het is onduidelijk wat de beweegredenen van Gretzky precies zijn. Mogelijk heeft het overlijden onlangs van zijn vader op 82-jarige leeftijd een rol gespeeld in zijn besluit om te stoppen bij de Oilers.

Wielersport: Alle wielrenners en stafleden testen negatief in Ronde van Italië

23:00 uur Alle wielrenners en stafleden van de teams die actief zijn in de Ronde van Italië hebben op de tweede rustdag negatief getest op het coronavirus. Giro-organisator RCS en de internationale wielerunie maakten dat bekend.

Alle wielrenners en de stafleden waren maandag getest, meldde de RCS. Geen van de 592 testen was positief op Covid-19.

De Giro gaat woensdag verder met een bergrit van Canazei naar Sega di Ala over 193 kilometer. Na de Passo san Valentino eindigt de etappe op Sega di Ala, een steile slotklim van 11 kilometer. De Colombiaan Egan Bernal rijdt in de roze trui. De kopman van Ineos Grenadiers heeft een voorsprong van ruim twee minuten op de Italiaan Damiano Caruso.

Hockey: Van Laarhoven verruilt Kampong voor SCHC

18.42 uur: Renée van Laarhoven verruilt Kampong voor SCHC. De 23-jarige verdedigster speelde sinds het seizoen 2015-2016 voor de club uit Utrecht. Ze werd vorige week toegevoegd aan de trainingsgroep van Oranje en mag daardoor nog hopen op deelname aan het komende EK in Amsterdam (4-13 juni) en de Olympische Spelen in Tokio (23 juli - 8 augustus).

„Ik heb een mooie tijd gehad bij Kampong en kijk nu uit naar de volgende stap, waarin ik me op zowel persoonlijk als sportief vlak weer verder kan ontwikkelen. Het spel van Stichtsche spreekt me enorm aan en bovendien ga ik met veel meiden van dezelfde leeftijd spelen die ik al ken van het Nederlands elftal”, laat Van Laarhoven weten.

Voetbal: Dani Alves ontbreekt bij Brazilië in WK-kwalificatieduels

18.40 uur: Brazilië moet het in de komende WK-kwalificatieduels met Ecuador (4 juni) en Paraguay (8 juni) doen zonder Dani Alves. De 38-jarige routinier van Sao Paulo FC is door een knieblessure niet beschikbaar voor het tweeluik. De oud-speler van onder meer FC Barcelona en Paris Saint-Germain wordt in de Braziliaanse selectie vervangen door de 22-jarige Emerson, die in het afgelopen seizoen door Barcelona werd uitgeleend aan Real Betis.

Brazilië leidt in de WK-kwalificatiegroep met 12 punten uit vier duels, gevolgd door Argentinië (10 punten) en Ecuador: 9.

Wielrennen: Norsgaard klopt Brand in eerste etappe in Thüringen

18.12 uur: Emma Norsgaard heeft Lucinda Brand van de zege gehouden in de eerste etappe in de Ronde van Thüringen. De Deense van Movistar was na 89 kilometer de snelste in Schmölln in een sprint van een kopgroep. Brand werd tweede, de Belgische Lotte Kopecky derde. Amy Pieters eindigde als vijfde.

Bij de derde beklimming van de korte helling Zum Wasserturm bleven uit een grote kopgroep negen rensters vooraan over. Norsgaard, ploeggenote van Annemiek van Vleuten bij Movistar, won vervolgens de sprint in Schmölln. Het is haar vierde overwinning dit seizoen. Ze won eerder twee ritten en de eindzege in het Festival Elsy Jacobs in Luxemburg. De Ronde van Thüringen heeft zes etappes en duurt tot en met zondag.

Voetbal: Oranjevrouwen oefenen tegen Italië en Noorwegen

17.09 uur: De Nederlandse vrouwen oefenen op weg naar de Olympische Spelen in Tokio tegen Italië en Noorwegen. Een derde tegenstander voor de zogenoemde uitzwaaiwedstrijd op 3 juli in eigen land is nog niet bekend.

Oranje treedt op 10 juni in Ferrara tegen Italië aan. Vijf dagen later volgt in het stadion van FC Twente in Enschede de aftrap tegen Noorwegen. Of bij dit duel op 15 juni eventueel (beperkt) publiek aanwezig mag zijn, wordt binnenkort besloten.

Voor vertrek naar Tokio speelt de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman nog een laatste oefenwedstrijd op eigen bodem. Tegenstander en locatie van dit duel op 3 juli maakt de KNVB in een later stadium bekend.

Nederland speelt in de groepsfase van het olympisch toernooi in Japan tegen Zambia (21 juli), Brazilië (24 juli) en China (27 juli).

Algemeen: Australië stelt vaccinatie verplicht voor paralympische sporters

13.59 uur: Alleen Australische sporters die zich hebben laten vaccineren tegen het coronavirus mogen meedoen aan de Paralympische Spelen. Die eis geldt niet voor de Australiërs die enkele weken daarvoor naar Japan gaan voor de Olympische Spelen. Volgens Kate McLoughlin, chef de mission van de paralympische ploeg, lopen de sporters uit haar team gezondheidsrisico’s als ze ongevaccineerd naar Tokio gaan.

„Zowel atleten als officials die weigeren een prik te nemen, lopen risico’s als ze ongevaccineerd meegaan. We weten dat er Covid-19 in het olympisch dorp zal zijn”, zei McLoughlin tegen de Australische nieuwszender ABC. „Het was een moeilijk besluit, waar we lang over hebben nagedacht. Uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat iedereen binnen het team veilig is.”

Voetbal: Finale van Champions League met 16.500 toeschouwers

12.40 uur: Bij de finale van de Champions League tussen de Engelse clubs Chelsea en Manchester City mogen zaterdag 16.500 toeschouwers naar binnen in het stadion van FC Porto. Beide finalisten kregen van de Europese voetbalbond UEFA eerder al 6000 kaarten om te verkopen aan hun supporters.

Daarnaast gaan nog 1700 tickets in de vrije verkoop. De prijzen daarvan lopen uiteen van 70 tot 600 euro. De kaarten zijn te koop via de website van de UEFA. „Wie het eerste komt, is als eerste aan de beurt. We verkopen tot de kaarten op zijn”, aldus de Europese bond. De kopers krijgen toegang tot het stadion als ze kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus of zich recent hebben laten testen.

De rest van het toegestane aantal plaatsen op de tribunes van het Estádio do Dragão, dat normaal gesproken ruim 50.000 toeschouwers kan hebben, is bestemd voor officials en sponsoren van de UEFA. De Portugese autoriteiten hebben toestemming gegeven om 33 procent van de capaciteit van het stadion te gebruiken, wat neerkomt op 16.500 bezoekers. Het Engelse onderonsje begint zaterdag om 21.00 uur.

De finale zou aanvankelijk in Istanbul worden gespeeld, maar vanwege de reisbeperkingen als gevolg van het coronavirus besloot de UEFA om de wedstrijd te verplaatsen naar Portugal. Vorig jaar kon de finale ook niet in Turkije worden gehouden. Toen veroverde Bayern München in de Portugese stad Lissabon de Europese hoofdprijs.

Voetbal: Trainer De Jong verlengt contract bij Cambuur

12.35 uur: Henk de Jong heeft zijn contract als trainer bij SC Cambuur verlengd. De Fries blijft nog twee jaar langer bij de club waarmee hij dit seizoen promotie naar de Eredivisie bewerkstelligde.

„Een fantastisch gevoel”, zegt de 56-jarige trainer over zijn langere verblijf in Leeuwarden. „Iedereen weet wat ik voel voor deze mooie volksclub en in de afgelopen jaren is dat alleen maar sterker geworden. We zijn hier bovendien nog niet klaar en ik kijk er enorm naar uit om met iedereen rondom de club de ingezette koers voort te zetten op weg naar het nieuwe stadion.”

De Jong keerde in 2019 terug bij SC Cambuur, nadat hij van 2014 tot 2016 ook al de eindverantwoordelijke was geweest in Leeuwarden. Hij stond vorig seizoen met Cambuur riant aan kop in Keuken Kampioen Divisie toen de competitie in maart abrupt werd beëindigd vanwege de coronacrisis. De club probeerde nog tevergeefs via de rechter promotie af te dwingen.

Afgelopen seizoen kwam het alsnog goed voor de Leeuwarders, die met overmacht de titel veroverden in de Keuken Kampioen Divisie en komend seizoen weer in de Eredivisie voetballen.

Volleybal: Nederlandse vrouwen starten Nations League met soepele zege op België

12.29 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben hun eerste wedstrijd uit de Nations League van dit jaar op overtuigende wijze gewonnen. De ploeg van de nieuwe bondscoach Avital Selinger versloeg België in de Italiaanse stad Rimini met 3-0: 25-21 25-19 25-18. Oranje neemt het woensdag op tegen Duitsland.

De volleybalsters spelen gedurende vier weken in totaal vijftien wedstrijden uit de Nations League in Rimini, waar ze in een ’bubbel’ zitten vanwege de coronamaatregelen. Selinger heeft achttien speelsters meegenomen naar Italië, onder wie heel wat talenten.

De vaste krachten Laura Dijkema, Maret Grothues, Yvon Beliën en Nicole Koolhaas slaan de Nations League over. Zij sluiten pas later in de zomer aan bij Oranje, dat zich niet heeft gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Robin de Kruijf heeft een pauze ingelast en bekijkt volgend jaar of ze weer voor de nationale ploeg wil spelen. Celeste Plak is juist weer terug bij Oranje, nadat ze een tijdje afstand had genomen van het volleybal.

Voetbal: Modric gaat tiende seizoen in bij Real Madrid

11.45 uur: Luka Modric voetbalt ook volgend seizoen voor Real Madrid. De 35-jarige middenvelder gaat zijn tiende seizoen in bij de ’Koninklijke’. Real maakte bekend dat de Kroaat zijn contract met één jaar heeft verlengd, tot de zomer van 2022.

De Spaanse topclub nam de spelmaker in 2012 over van Tottenham Hotspur. Modric speelde eerder in eigen land bij Dinamo Zagreb. Met Real Madrid won Modric onder meer vier keer de Champions League en twee landstitels.

Modric leidde Kroatië op het WK van 2018 naar de finale, waarin Frankrijk te sterk was. Hij kreeg de Gouden Bal als beste speler van het WK en werd ook uitgeroepen tot beste voetballer ter wereld van 2018.

De nummer 10 van Real Madrid maakte dit seizoen in 35 competitiewedstrijden vijf doelpunten. De ploeg van trainer Zinedine Zidane eindigde achter stadgenoot Atlético op de tweede plaats in La Liga.

Voetbal: Feyenoord laat Argentijn Senesi niet naar Olympische Spelen gaan

10.15 uur: De Argentijnse verdediger Marcos Senesi mag van Feyenoord niet meedoen aan de Olympische Spelen. De clubleiding geeft Senesi geen toestemming om komende zomer naar Japan te gaan, aldus een woordvoerder van Feyenoord. De 24-jarige verdediger zou normaal gesproken een plek hebben gekregen in de olympische selectie van zijn land.

De clubs zijn niet verplicht om hun spelers af te staan voor de Olympische Spelen. Senesi is een vaste waarde bij Feyenoord. De Argentijn, die nog wacht op zijn debuut in de nationale A-ploeg, staat in de belangstelling van heel wat buitenlandse clubs. Mogelijk gaat Feyenoord hem deze zomer verkopen.

Argentinië neemt het op de Spelen in de groepsfase op tegen Australië (22 juli), Egypte (25 juli) en Spanje (28 juli). Voor Feyenoord begint het nieuwe seizoen op 22 juli met de wedstrijd uit de tweede voorronde van de Conference League. De Rotterdammers verzekerden zich zondag met een zege op FC Utrecht (2-0) van een Europees ticket.

Basketbal: Milwaukee Bucks wint ook tweede duel in play-offs

07.19 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben ook het tweede duel met Miami Heat in de play-offs van de NBA gewonnen. Onder aanvoering van Giannis Antetokounmpo, die 31 punten maakte en 13 rebounds pakte, waren de Bucks met 132-98 te sterk. Het eerste duel was in 109-107 geëindigd.

De Bucks maakten maar liefst 22 driepunters. Bryn Forbes gooide zes van zijn negen pogingen van buiten de driepuntslijn raak. Antetokounmpo, de Griekse vedette van de ploeg uit Milwaukee, lukte dat slechts één van de zeven keer.

Milwaukee Bucks heeft nog twee overwinningen nodig om de volgende ronde van de play-offs in het oosten te halen. De komende twee wedstrijden zijn in Miami.

In het westen begon Denver Nuggets de play-offs met een overwinning op Portland Trail Blazers. Het werd 128-109 voor de thuisclub. Nikola Jokic maakte 38 punten voor de Nuggets, Damian Lillard tekende bij de Trail Blazers voor 42 punten.