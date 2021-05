Trainer Henk de Jong verlengt contract bij Cambuur

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Finale van Champions League met 16.500 toeschouwers

12.40 uur: Bij de finale van de Champions League tussen de Engelse clubs Chelsea en Manchester City mogen zaterdag 16.500 toeschouwers naar binnen in het stadion van FC Porto. Beide finalisten kregen van de Europese voetbalbond UEFA eerder al 6000 kaarten om te verkopen aan hun supporters.

Daarnaast gaan nog 1700 tickets in de vrije verkoop. De prijzen daarvan lopen uiteen van 70 tot 600 euro. De kaarten zijn te koop via de website van de UEFA. "Wie het eerste komt, is als eerste aan de beurt. We verkopen tot de kaarten op zijn", aldus de Europese bond. De kopers krijgen toegang tot het stadion als ze kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus of zich recent hebben laten testen.

De rest van het toegestane aantal plaatsen op de tribunes van het Estádio do Dragão, dat normaal gesproken ruim 50.000 toeschouwers kan hebben, is bestemd voor officials en sponsoren van de UEFA. De Portugese autoriteiten hebben toestemming gegeven om 33 procent van de capaciteit van het stadion te gebruiken, wat neerkomt op 16.500 bezoekers. Het Engelse onderonsje begint zaterdag om 21.00 uur.

De finale zou aanvankelijk in Istanbul worden gespeeld, maar vanwege de reisbeperkingen als gevolg van het coronavirus besloot de UEFA om de wedstrijd te verplaatsen naar Portugal. Vorig jaar kon de finale ook niet in Turkije worden gehouden. Toen veroverde Bayern München in de Portugese stad Lissabon de Europese hoofdprijs.

Voetbal: Trainer De Jong verlengt contract bij Cambuur

12.35 uur: Henk de Jong heeft zijn contract als trainer bij SC Cambuur verlengd. De Fries blijft nog twee jaar langer bij de club waarmee hij dit seizoen promotie naar de Eredivisie bewerkstelligde.

„Een fantastisch gevoel”, zegt de 56-jarige trainer over zijn langere verblijf in Leeuwarden. „Iedereen weet wat ik voel voor deze mooie volksclub en in de afgelopen jaren is dat alleen maar sterker geworden. We zijn hier bovendien nog niet klaar en ik kijk er enorm naar uit om met iedereen rondom de club de ingezette koers voort te zetten op weg naar het nieuwe stadion.”

De Jong keerde in 2019 terug bij SC Cambuur, nadat hij van 2014 tot 2016 ook al de eindverantwoordelijke was geweest in Leeuwarden. Hij stond vorig seizoen met Cambuur riant aan kop in Keuken Kampioen Divisie toen de competitie in maart abrupt werd beëindigd vanwege de coronacrisis. De club probeerde nog tevergeefs via de rechter promotie af te dwingen.

Afgelopen seizoen kwam het alsnog goed voor de Leeuwarders, die met overmacht de titel veroverden in de Keuken Kampioen Divisie en komend seizoen weer in de Eredivisie voetballen.

Volleybal: Nederlandse vrouwen starten Nations League met soepele zege op België

12.29 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben hun eerste wedstrijd uit de Nations League van dit jaar op overtuigende wijze gewonnen. De ploeg van de nieuwe bondscoach Avital Selinger versloeg België in de Italiaanse stad Rimini met 3-0: 25-21 25-19 25-18. Oranje neemt het woensdag op tegen Duitsland.

De volleybalsters spelen gedurende vier weken in totaal vijftien wedstrijden uit de Nations League in Rimini, waar ze in een ’bubbel’ zitten vanwege de coronamaatregelen. Selinger heeft achttien speelsters meegenomen naar Italië, onder wie heel wat talenten.

De vaste krachten Laura Dijkema, Maret Grothues, Yvon Beliën en Nicole Koolhaas slaan de Nations League over. Zij sluiten pas later in de zomer aan bij Oranje, dat zich niet heeft gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Robin de Kruijf heeft een pauze ingelast en bekijkt volgend jaar of ze weer voor de nationale ploeg wil spelen. Celeste Plak is juist weer terug bij Oranje, nadat ze een tijdje afstand had genomen van het volleybal.

Voetbal: Modric gaat tiende seizoen in bij Real Madrid

11.45 uur: Luka Modric voetbalt ook volgend seizoen voor Real Madrid. De 35-jarige middenvelder gaat zijn tiende seizoen in bij de ’Koninklijke’. Real maakte bekend dat de Kroaat zijn contract met één jaar heeft verlengd, tot de zomer van 2022.

De Spaanse topclub nam de spelmaker in 2012 over van Tottenham Hotspur. Modric speelde eerder in eigen land bij Dinamo Zagreb. Met Real Madrid won Modric onder meer vier keer de Champions League en twee landstitels.

Modric leidde Kroatië op het WK van 2018 naar de finale, waarin Frankrijk te sterk was. Hij kreeg de Gouden Bal als beste speler van het WK en werd ook uitgeroepen tot beste voetballer ter wereld van 2018.

De nummer 10 van Real Madrid maakte dit seizoen in 35 competitiewedstrijden vijf doelpunten. De ploeg van trainer Zinedine Zidane eindigde achter stadgenoot Atlético op de tweede plaats in La Liga.

Voetbal: Feyenoord laat Argentijn Senesi niet naar Olympische Spelen gaan

10.15 uur: De Argentijnse verdediger Marcos Senesi mag van Feyenoord niet meedoen aan de Olympische Spelen. De clubleiding geeft Senesi geen toestemming om komende zomer naar Japan te gaan, aldus een woordvoerder van Feyenoord. De 24-jarige verdediger zou normaal gesproken een plek hebben gekregen in de olympische selectie van zijn land.

De clubs zijn niet verplicht om hun spelers af te staan voor de Olympische Spelen. Senesi is een vaste waarde bij Feyenoord. De Argentijn, die nog wacht op zijn debuut in de nationale A-ploeg, staat in de belangstelling van heel wat buitenlandse clubs. Mogelijk gaat Feyenoord hem deze zomer verkopen.

Argentinië neemt het op de Spelen in de groepsfase op tegen Australië (22 juli), Egypte (25 juli) en Spanje (28 juli). Voor Feyenoord begint het nieuwe seizoen op 22 juli met de wedstrijd uit de tweede voorronde van de Conference League. De Rotterdammers verzekerden zich zondag met een zege op FC Utrecht (2-0) van een Europees ticket.

Basketbal: Milwaukee Bucks wint ook tweede duel in play-offs

07.19 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben ook het tweede duel met Miami Heat in de play-offs van de NBA gewonnen. Onder aanvoering van Giannis Antetokounmpo, die 31 punten maakte en 13 rebounds pakte, waren de Bucks met 132-98 te sterk. Het eerste duel was in 109-107 geëindigd.

De Bucks maakten maar liefst 22 driepunters. Bryn Forbes gooide zes van zijn negen pogingen van buiten de driepuntslijn raak. Antetokounmpo, de Griekse vedette van de ploeg uit Milwaukee, lukte dat slechts één van de zeven keer.

Milwaukee Bucks heeft nog twee overwinningen nodig om de volgende ronde van de play-offs in het oosten te halen. De komende twee wedstrijden zijn in Miami.

In het westen begon Denver Nuggets de play-offs met een overwinning op Portland Trail Blazers. Het werd 128-109 voor de thuisclub. Nikola Jokic maakte 38 punten voor de Nuggets, Damian Lillard tekende bij de Trail Blazers voor 42 punten.