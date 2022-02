Tweede ritzege Fabio Jakobsen in de Algarve, ook winst Ellen van Dijk

De 25-jarige Jakobsen won ook de eerste etappe in de Portugese rittenkoers. De Nederlandse sprinter schreef eerder deze maand ook al twee ritten in de Ronde van Valencia op zijn naam.

Jakobsen betrok zijn teamgenoten nadrukkelijk bij de zege. „Die jongens brachten me uitstekend in positie voor de massasprint. Vooral Kasper Asgreen was geweldig; die hield mij lekker uit de wind. Het was perfect teamwerk en ik ben blij dat ik de benen had om het af te maken, terwijl de weg iets omhoog liep”, zei Jakobsen na de finish bij Eurosport.

In het algemeen klassement heeft de Fransman David Gaudu de leiding met 1 seconde voorsprong op zes renners, onder wie de Belg Remco Evenepoel. De vijfdaagse Ronde van de Algarve vervolgt zaterdag met een tijdrit over 32 kilometer.

Elders won Caleb Ewan (Lotto-Soudal) een etappe in de Tour du Var, ook uit een massasprint. In de Ronde van Valencia was de Brit Magnus Sheffield aan het feest.

Ellen van Dijk

Ook Ellen van Dijk heeft een zege op haar naar staan dit seizoen. De wereldkampioene klopte de Italiaanse Soraya Paladin in een sprint met twee in de tweede rit van de Wielerweek van Valencia. Het duo bleef het aanstormende peloton nipt voor. Paladin is de nieuwe leider voor Van Dijk.

De eerste etappe werd donderdag gewonnen door de Italiaanse Elisa Balsamo, ploeggenote van Van Dijk. „De tweede overwinning op rij voor het team, het is een ongelooflijke goede start van het seizoen. We konden eigenlijk niet meer wensen. De lat ligt nu behoorlijk hoog, maar we gaan hier zo lang mogelijk van genieten”, aldus Van Dijk. „Voor mij persoonlijk is het ook een heel goed gevoel om zo vroeg in het seizoen te winnen, zeker omdat ik niet zoveel wegwedstrijden win.”