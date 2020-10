Ajax krijgt zelfs Liverpool B niet op de knieën

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

In het coronaseizoen wilde Ajax bewijzen dat de plaats in de halve finale van de Champions League in 2019 geen toevalstreffer was. Het vertrek van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong gevoegd bij arbitrale dwalingen tegen Chelsea en Valencia veroordeelden Ajax na de winter echter tot de Europa League. Daarin ging het in februari van dit jaar onderuit tegen laagvlieger Getafe.