Sebastian Vettel is duidelijk: ’Ik wil niet meer racen in Rusland’

„In mijn ogen zou het fout zijn om daar te gaan racen. Ik was geschokt toen ik vanmorgen het nieuws zag. Op dit moment verliezen onschuldige mensen hun leven. Het getuigt van bizar beleid. Ik vind niet dat we ernaartoe moeten gaan en heb mijn beslissing al gemaakt.”

Vettel zit namens de Formule 1-coureurs in de ’vakbond’, de GPDA. Hij zegt dat er daar zeker nog gesproken zal worden over een Grand Prix in Rusland. De Formule 1-leiding stelde eerder op donderdag dat het nog niet vooruitloopt op het wel of niet doorgaan van de Russische race eind september, maar de situatie nauwlettend in de gaten houdt.

Max Verstappen voegde desgevraagd toe: „Als een land in oorlog is, is het niet correct om daarheen te gaan. Dat is duidelijk. Het is aan de Formule 1 om de beslissing te nemen.”