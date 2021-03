Wout Poels moet verstek laten gaan in Parijs-Nice wegens knieblessure

Links is helemaal blauwgekleurd. Een erfenis van het woestijnavontuur in de Arabische emiraten. „Tijdens de slotrit van de UAE Tour ging Adam Yates tegen de vlakte, en in die valpartij raakte ik ook betrokken. Botste vol op de vangrail. Het was niet heel hard, meer een beetje ongelukkig geland. Het leek allemaal reuze mee te vallen, totdat ik afgelopen week tijdens de training te veel last kreeg van die knie. Na overleg met de arts en de ploegleiding leek het ons een te groot risico om naar Parijs-Nice te gaan. Dat is geen koersje waar je de eerste etappe er nog even in kan komen”, aldus de 33-jarige Limburger van Bahrain-Victorious.

Schrik voor herhaling

De voorzorgsmaatregel de Nederlander een week rust te gunnen, heeft ook te maken met een eerdere ervaring. In februari 2017 begon zijn knie na de Ruta del Sol op te spelen. Poels skipte toen Parijs-Nice ook. „Het leek op overbelasting, niets ernstigs volgens de dokter van Sky. Maar vervolgens duurde het tot half juni voordat ik weer in koers was. Misschien heb ik daarom nu wat schrik voor een herhaling. Als ik nu volle bak zou gaan trainen en direct weer een wedstrijd zou rijden, hoef je er niet op te rekenen dat de blessure zo voorbij is.”

Hij noemt het een ’vervelende onderbreking’ van een seizoensstart die best veelbelovend was. In de derde etappe van de Tour de la Provence klom Poels op de flanken van de Mont Ventoux heel lang mee in het spoor van twee Colombiaanse lichtgewichten van naam (Egan Bernal en Ivan Ramiro Sosa) en de wereldkampioen, Julian Alaphilippe. Met de vierde plek aan het slot legde hij meteen de basis voor een prima eindklassering (eveneens vierde).

Knalhard terugkeren

„Ik ben al blij dat de pijn een stuk verminderd is, vergeleken met een dag of vier geleden. Nou ja, laat ik maar even uit voorzorg het gas er af halen, om straks weer knalhard terug te keren. Wanneer dat is, moeten we nog bespreken. Het oorspronkelijke idee was om goed te presteren in Parijs-Nice, en daarna via een hoogtestage de aanloop te nemen naar de heuvelklassiekers. Of dat nu ook de bedoeling blijft, weet ik niet. Misschien is de Ronde van Catalonië wel een optie.”