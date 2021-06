WK-droom Curaçao spat uiteen na remise tegen Panama

Na de 2-1 nederlaag in Panama enkele dagen geleden, was dat niet genoeg om door te stoten naar de finalepoule. Hoewel het door de stand wel tot de laatste seconden spannend bleef, was het eigenlijk ook vooral Panama dat dicht bij de winst was. Eloy Room stopte in de tweede helft zelfs een strafschop van Edgar Barcenas.

Panama, dat lager staat dan Curaçao op de FIFA-wereldranglijst, mag dus nog altijd hopen op een tweede WK-deelname. In 2018 deed het land ook al mee. Het verloor destijds alle drie de groepswedstrijden tegen België (3-0), Engeland (6-1) en Tunesië (1-2).