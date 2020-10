Vier coronabesmettingen bij FC Groningen

De vier hebben geen klachten en verblijven volgens protocol in thuisquarantaine, aldus de eredivisieclub.

FC Groningen had afgelopen dinsdag preventief een extra testronde ingelast, nadat de eerste selectie een paar dagen vrijaf had in verband met de interlandperiode. Hoewel er niemand klachten had, kregen toch vier mensen op woensdag een positieve uitslag te horen.

Vrijdag staat er een nieuwe testronde op het programma voor spelers, staf en medewerkers die zich direct rondom het eerste elftal begeven. De uitslagen hiervan worden zaterdag verwacht. Voor komende zondag staat in de Eredivisie de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht op het programma.