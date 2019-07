Wiegman: ’Voor een landelijk feest heb je een beker nodig’

„Ik zie in m’n hoofd alleen dat mooie stadion voor me, zondag om 17.00 uur. Klaar om te beginnen”, zei de bondscoach twee dagen voor de finale tegen de Verenigde Staten. Verder dan zondag wil Wiegman nog niet kijken.

De spelers hebben bij de KNVB aangegeven dat ze alleen een huldiging willen als ze wereldkampioen worden. Een massaal feest op het Museumplein na een tweede plaats, zoals bij het Nederlands elftal na de verloren WK-finale van 2010, zien ze niet zitten. „Geweldig hoe enthousiast iedereen toen was, ik vond dat wel mooi”, zegt Wiegman. „Maar om landelijk te feesten, moet je wel een beker hebben, vind ik. Zo niet, dan niet. Hoe goed onze prestatie ook is en hoe geweldig we het ook hebben gedaan.”

De KNVB legde na de gewonnen halve finale tegen Zweden bij de ’Leeuwinnen’ de vraag neer of ze openstaan voor een huldiging. „Deze keuze wordt volgens mij unaniem gedragen door de staf en de spelersraad. Als we niet winnen, gaan we onze prestatie heus wel vieren, maar dan in een kleinere setting”, aldus Wiegman. „Want we kunnen ons hele leven trots zijn op wat we hier hebben gedaan. We hebben weer iets veranderd, we worden gezien in de wereld en daar kunnen we trots op zijn. Maar we willen meer. We weten dat de finale gigantisch moeilijk wordt. Maar we hebben kans. En voor die kans gaan we. Als het lukt, dan hebben we dinsdag een huldiging in Amsterdam.”