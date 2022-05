VIDEO Aanval op Villa-doelman Olsen na kampioensduel City

Premium Voetbal

’Fabuleus’ Milan en ’sprankelend’ Manchester City: ’Bedankt voor al het vermaak’

De Europese topcompetities zijn zondag definitief beslist. In Engeland legde Manchester City beslag op haar vierde titel in vijf seizoenen tijd, terwijl AC Milan in de Serie A voor het eerst in elf jaar tijd weer eens met de Scudetto aan de haal ging. Verschillende buitelandse media gingen in op de ...