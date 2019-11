Leeuwinnen vernederen Turkije

Om hun Europese titel van 2017 te kunnen verdedigen, moeten de Oranje Leeuwinnen zich natuurlijk eerst plaatsen voor het eindtoernooi in Engeland. Na de zege op Turkije staat de selectie van Sarina Wiegman er uitstekend voor.

Het openingsdoelpunt van Oranje kwam in Turkije vanaf elf meter. Danielle van de Donk werd na een klein halfuur spelen in het strafschopgebied onderuit gehaald en de daarna gegeven strafschop werd benut door Sherida Spitse. Enkele minuten later verdubbelde Shanice van de Sanden de voorsprong: 0-2. Vivianne Miedema maakte er voor rust nog 0-3 van.

Na rust was het een en al Oranje. Nog voordat er een uur gespeeld was maakte Van de Donk de vierde treffer. Een paar minuten later kon de keepster van Turkije opnieuw vissen. Miedema maakte haar tweede doelpunt van de avond: 0-5.

Vervolgens maakte Van de Donk er een half dozijn van en een kwartier voor tijd verraste zij zichzelf en haar teamgenoten door ook nog met het hoofd te scoren: 0-7. De eindscore werd vanuit een vrije trap door Spitse op het scorebord gezet: 0-8.

Stand

Alle groepswinnaars en de drie beste nummers twee plaatsen zich voor het Europees Kampioenschap in Engeland. Na vijf kwalificatieduels gaat Nederland fier aan kop in groep A

Nederland: 5 - 15 Slovenië: 4 - 6 Rusland: 3 - 6 Kosovo: 3 - 6 Estland: 4 - 1 Turkije: 5 - 1