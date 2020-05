Harvick viert zege bij ’vreemde’ terugkeer Nascar

Harvick, die in 2007 de Daytona 500 op zijn naam schreef, reed weg van zijn concurrenten na een late herstart. Hij finishte ruim twee seconden voor Alex Bowman en Kurt Busch. Harvick pakte zijn vijftigste overwinning in de Nascar.

De 44-jarige autocoureur vierde zijn overwinning traditiegetrouw door enkele ’donuts; met zijn racewagen te maken. Dat had normaal gesproken voor een flink gejoel op de tribunes moeten zorgen, maar er zat helemaal niemand. „Ik had steeds gedacht dat het niet anders zou zijn, maar toen wonnen we en het bleef doodstil. We missen de fans”, zei de winnaar ontdaan. „Het is gewoon heel vreemd dat er niemand is.”

De Nascar-series zijn als eerste grote sportafdeling in de Verenigde Staten weer van start gegaan. In een tijdsbestek van elf dagen worden er in totaal zeven wedstrijden gereden. Dat gebeurt allemaal wel achter gesloten deuren. De populaire races werden half maart onderbroken door de uitbraak van het nieuwe coronavirus.