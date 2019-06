Sport Kort: Sparta huurt Rigo van PSV

11.58 uur: PSV verhuurt Dante Rigo het komende seizoen aan Sparta. De 20-jarige middenvelder krijgt bij zijn tijdelijke werkgever de kans om meer speelminuten te maken in de Eredivisie. PSV houdt vertrouwen in de Belgische jeugdinternational, die afgelopen seizoen vijf keer in actie kwam voor de Eindhovenaren. PSV heeft zijn contract opengebroken en verlengd tot de zomer van 2022.

10.53 uur: De integriteitseenheid (AIU) van de internationale atletiekfederatie (IAAF) is begonnen met het analyseren van data afkomstig uit een laboratorium in Moskou, dat over een licentie beschikte voor dopingcontroles. Het gaat om circa 110.000 documenten over onderzochte stalen van atleten in de periode tussen 2012 en 2015. Deze data zijn door het mondiale antidopingbureau WADA eerder deze week aan de AIU ter beschikking gesteld. De integriteitseenheid weet nog niet hoe lang het onderzoek zal gaan duren. Het beschikbaar stellen van deze data is één van de voorwaarden die de IAAF heeft gesteld aan een mogelijke opheffing van de schorsing van de Russische atletiekbond. Die schorsing werd opgelegd nadat aan het licht was gekomen dat systematisch doping is gebruikt in de Russische atletiek. Ruim tachtig Russische atleten mogen inmiddels onder neutrale vlag weer meedoen aan internationale atletiekwedstrijden.

10.22 uur: Ranomi Kromowidjojo heeft in de aanloop naar de WK in Zuid-Korea (12-28 juli) te maken met fysieke tegenslag. De drievoudig olympisch kampioene bleek deze week bij de Open Franse titelstrijd in Chartres niet helemaal fit. Daardoor zag ze af van deelname aan de tweede wedstrijddag. „Gezien het moment in het seizoen, heeft de staf besloten geen risico te nemen en haar uit de wedstrijden terug te trekken”, laat de zwembond weten.