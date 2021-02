Olympische sporters wacht bij aankomst in Tokio geen quarantaine

Voor onder meer de wielrenners is het een meevaller dat ze bij aankomst in Tokio niet in quarantaine hoeven. De Tour de France eindigt op 18 juli, amper een week voor de start van de Spelen. De wegwedstrijd voor de mannen is op zaterdag 24 juli, de tijdrit vier dagen later.

De tennissers die meedoen aan de Australian Open moesten afgelopen maand bij aankomst in Australië wel twee weken in quarantaine. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de Japanse organisatoren vinden dat vooralsnog niet nodig voor de Spelen.

Bij een positieve test wordt de betreffende sporter direct in isolatie geplaatst. De Japanners hebben daar speciale locaties voor aangewezen. Iemand die contact heeft gehad met een besmet persoon krijgt een melding via een app en moet direct een test ondergaan. Het organisatiecomité is nu bezig om met de Japanse gezondheidsautoriteiten te regelen dat een sporter bij een negatieve uitslag dan gelijk weer mag deelnemen aan de wedstrijden.

Vanaf twee weken voor vertrek moeten de sporters dagelijks hun temperatuur meten en dat bijhouden in een speciaal hiervoor gemaakte app, die wordt gemonitord door de gezondheidsdiensten. Bij aankomst moeten ze een negatieve coronatest kunnen laten zien, die maximaal 72 uur voor vertrek is afgenomen. In Tokio worden ze ook direct getest, al op de luchthaven of anders in het olympisch dorp.

Handen schudden en knuffelen is niet toegestaan. Sporters moeten onderling minimaal 2 meter afstand houden en buiten de wedstrijden en trainingen om een mondkapje dragen. „Voor wie al eens op de Spelen is geweest, wordt dit op heel wat vlakken een andere ervaring”, staat in het draaiboek. „Voor alle deelnemers zullen er voorwaarden en beperkingen zijn die ieders flexibiliteit en begrip vereisen.”

Hoewel de atleten wordt verzocht om hun contacten zoveel mogelijk te beperken, is de organisatie volgens het Franse persbureau AFP toch van plan om - zoals gebruikelijk op de Spelen - een grote hoeveelheid gratis condooms te verstrekken aan de sporters.