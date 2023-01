Brazilië verliest weer voetbalicoon: Dinamite (68) overleden

Dinamite is topschutter aller tijden in de Braziliaanse competitie. Hij maakte in zijn carrière 708 doelpunten voor Vasco da Gama, de club waar hij het leeuwendeel van zijn carrière speelde.

„Met de grootste droefenis heeft Vasco da Gama vernomen dat onze allergrootste ons heeft verlaten. Carlos Roberto de Oliveira, alias Dinamite, wijdde 29 van zijn 68 jaar aan de club, als speler en voorzitter. Rust in vrede”, twitterde de club uit Rio de Janeiro.

Dinamite is nog altijd topscorer aller tijden in de nationale competitie met 190 doelpunten. Hij speelde mee bij Brazilië op de WK’s van 1978 en 1982. In 38 interlands scoorde Dinamite 20 keer. Hij speelde in 1979 één seizoen bij FC Barcelona, maar keerde al snel terug naar Vasco da Gama, waar hij na zijn loopbaan als voetballer clubvoorzitter werd. Dinamite was ook actief in de politiek.