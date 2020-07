Video: Barcelona houdt titelstrijd levend met wondergoals

De ploeg kwam via een eigen goal van Pau Torres snel op voorsprong, waarna Gerard Moreno nog binnen het kwartier gelijkmaakte. Vervolgens sloegen eerst Luis Suarez en daarna Antoine Griezmann op schitterende wijze toe. De Uruguayaan krulde de bal op aangeven van Lionel Messi in de verre kruising.

En kort voor rust tekende Griezmann voor het absolute hoogtepunt. Messi legde net buiten het strafschopgebied de bal met de hak klaar voor de Fransman, die prachtig raak stiftte. Nadat de bal de grabbelende handen van Asenjo was gepasseerd, viel de bal via de onderkant van de lat binnen.

Ansu Fati bepaalde in de slotfase de eindstand op 1-4, waardoor de achterstand van Barça op koploper Real Madrid weer vier punten is. Er zijn in Spanje nog vier speelronden te gaan.

