Geen Til, maar Gutierrez in basis PSV tegen Rangers

De Braziliaanse verdediger Ramalho vormt centraal achterin een duo met Armando Obispo, Jordan Teze verhuist naar de rechterflank. Gutiérrez, die vorige week in de return tegen AS Monaco in de derde voorronde als invaller vlak voor tijd scoorde, krijgt van trainer Ruud van Nistelrooij op het middenveld de voorkeur boven Guus Til.

De Mexicaan tekende in Eindhoven in de 89e minuut voor de 2-2, waardoor een verlenging noodzakelijk werd na de eerdere 1-1 in Monaco. In het extra half uur kopte Luuk de Jong de beslissende treffer binnen voor PSV (3-2).

Gutiérrez vormt in Glasgow het Eindhovense middenveld met Ibrahim Sangaré en Joey Veerman. De Jong heeft voorin gezelschap van Cody Gakpo en Ismael Saibari, die de voorkeur krijgt boven Johan Bakayoko. De aftrap op Ibrox is om 21.00 uur.

Opstelling PSV:

Benitez; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Gutierrez, Veerman; Saibari, De Jong en Gakpo