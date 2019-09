Megatalent Redan: ’Heb schijt aan iedereen’

Daishawn Redan tijdens zijn Bundesligadebuut voor VfL Wolfsburg. Ⓒ Getty Images

DOETINCHEM - Een wonderkind werd hij genoemd. Doelpuntenmachine Daishawn Redan (18) was voorbestemd om de nieuwe spits van Ajax te worden, maar hij vertrok op zestienjarige leeftijd naar Chelsea. Twee jaar later speelt Redan in de Bundesliga voor Hertha BSC. Dinsdag maakte hij op De Vijverberg zijn debuut voor Jong Oranje.