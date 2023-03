Premium Het beste van De Telegraaf

Interview Xandra Velzeboer waagt zich na glansrol aan barbecue en feest in Seoul

Door Nick Tol

Seoul - Het is al half 10 in de avond, als shorttrack-sensatie Xandra Velzeboer zich eindelijk opmaakt voor haar diner. Samen met haar ploeggenoten waagt de 21-jarige Culemborgse zich aan een Koreaanse barbecue, gevolgd door een feest in hartje Seoul. Als iemand het heeft verdiend, is zij het. Tijdens de WK in het hol van de leeuw groeide Velzeboer met vier wereldtitels uit tot de grote ster. Vlak voordat het hoofdgerecht wordt geserveerd, maakt ze nog even tijd voor een interview met De Telegraaf.