Daniel Ricciardo test positief op corona

De 32-jarige Ricciardo moest donderdag de eerste testdag van de Formule 1 in Bahrein al overslaan. De Australiër voelde zich ziek en werd vervangen door teamgenoot Lando Norris. Naar nu blijkt waren de klachten van Ricciardo dus corona-gerelateerd.

McLaren laat weten dat Ricciardo in quarantaine zit, en verwacht dat de oud-ploeggenoot van Max Verstappen volgende week zondag op tijd fit is voor de eerste race van het nieuwe seizoen in Bahrein.

