Michel Kremer ziet Dakar-debuut direct in rook opgaan: ’Ontzettend schrikken’

Het Dakar-avontuur van Michel Kremer ging in rook op. Ⓒ Twitter

Hoop en moed zijn altijd goed, zeker als je voor de eerste keer gaat meedoen aan ’s werelds zwaarste offroad-evenement. Toch had Michel Kremer aan die eigenschappen niet voldoende, want hij zag in het openingsweekeinde zijn Dakar-avontuur in rook opgaan. Letterlijk nog wel. De droom van de 57-jarige ondernemer (in gebruikte heftrucks) spatte uiteen nog voordat de rally door Saoedi-Arabië goed en wel op gang was gekomen. Op 70 kilometer in de eerste etappe vatte zijn Century-buggy onverwacht vlam en brandde volledig uit.