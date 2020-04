’Real Madrid wil seizoen afmaken in ander stadion’

In dat stadionnetje (capaciteit van 6.000 toeschouwers) speelt normaal gesproken de belofteploeg van de Koninklijke. Omdat er bij een hervatting van de competitie waarschijnlijk toch geen toeschouwers aanwezig mogen zijn, lijkt het de club een goed idee om Bernabéu te ontlasten. Daar kan dan een geplande verbouwing worden voortgezet.

Vanwege de coronacrisis wordt er ook in Spanje al anderhalve maand niet gevoetbald. Madrid is zwaar getroffen door het coronavirus. In de hoofdstad van Spanje zijn ruim 7.000 mensen bezweken aan de virusaandoening. Onder hen voormalig voorzitter Lorenzo Sanz.