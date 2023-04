Na dertien duels zonder nederlaag is koploper met 1-0 te sterk Barça en teruggekeerde Frenkie de Jong zetten ongeslagen reeks Atlético stop

Door Onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Frenkie de Jong miste vier duels, alvorens hij tegen Atlético weer in actie kwam. Ⓒ ANP/HH

Met de teruggekeerde Frenkie de Jong in de basis heeft Barcelona een belangrijke zege geboekt in La Liga. De Spaanse koploper was nipt te sterk voor nummer drie Atlético Madrid: 1-0.