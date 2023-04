Brabantse Pijl: Demi Vollering in sprint geklopt door Silvia Persico

De twee rensters maakten deel uit van een kopgroep van zeven die in de slotfase van de wedstrijd was ontstaan. Naast Persico en Vollering bestond de groep uit Shirin van Anrooij, de Duitse Liane Lippert, de Zwitserse rensters Elise Chabbey en Marlen Reusser en de Belgische Margot Vanpachtenbeke.

Teamgenotes Vollering en Reusser van SD Worx hoopten de klus samen te klaren. Reusser probeerde in de slotfase weg te rijden, maar dat lukte niet. Ze wilde daarna Vollering in stelling brengen voor de sprint, maar de Italiaanse Persico troefde Vollering af.

Tactiek SD Worx

Het grootste deel van de wedstrijd bleef een grote groep rensters bij elkaar. Er waren wel wat aanvallen. Onder anderen Van Anrooij was zeer actief. Pas zo’n 16 kilometer voor de finish had een versnelling van Reusser op één van de kasseienstroken effect. Ze kreeg Persico, Chabbey, Vanpachtenbeke en Van Anrooij met zich mee. Maar Vollering gaf niet op en ging met Lippert in de achtervolging. Ze sloten aan bij Vanpachtenbeke, die vooraan moest lossen, en voegden zich bij de vluchters vooraan. Vollering en Reusser bespraken samen hun aanpak, maar hadden in de sprint niet op Persico gerekend. Van Anrooij eindigde als vijfde.

Persico combineert haar wedstrijden op de weg met het veldrijden. Vorig jaar won ze bij de WK veldrijden en bij de wereldtitelstrijd op de weg brons.

De regerend wereldkampioene veldrijden, Fem van Empel, maakte haar debuut in de Brabantse Pijl. Maar de Nederlandse had in het begin van de wedstrijd materiaalpech en slaagde er niet in om bij de kopgroep aan te sluiten.