Officieel: internationals Brazilië gaan Copa América toch spelen

„We zijn tegen de organisatie van de Copa América, maar we zullen nooit nee zeggen tegen de Braziliaanse selectie. Om diverse redenen, of ze nu humanitair of professioneel zijn, zijn we ontevreden met de wijze waarop de Conmebol de Copa America heeft behandeld. Wij hebben nooit gewild dat deze discussie een politieke dimensie zou aannemen.”

De toewijzing aan Brazilië is omstreden omdat de coronapandemie er volgens deskundigen nog heftiger om zich heen grijpt dan in de andere Zuid-Amerikaanse landen. President Jair Bolsonaro zag echter geen bezwaar het toernooi vanaf 13 juni te huisvesten. In Brazilië overleden meer dan 476.000 mensen aan het virus. Alleen in de Verenigde Staten vielen meer coronadoden.