Jorinde van Klinken met discusrecord naar Spelen

De 21-jarige atlete uit Assen moest daarvoor minimaal 63,50 meter werpen. Tegelijkertijd zette ze met haar prestatie een nieuw Nederlands record neer, dat een aantal jaar geleden geschrapt was vanwege de doping gerelateerde prestaties van Ria Stalman en sindsdien vacant was. Tot aan vandaag stond het record op 63,88 meter op naam van Corrie de Bruin, die dat in 1988 deed.

Van Klinken verhuisde eind december naar de Verenigde Staten om voor anderhalf jaar Global Management te gaan studeren aan de Arizona State University in Tempe vlakbij Phoenix en te trainen onder leiding van de door de wol geverfde Brian Blutreigh, die zelf in 1992 deelnam aan de Olympische Spelen van Barcelona.

De Atletiekunie laat weten dat het nieuwe record hoe dan ook erkend zal worden. Van Klinken staat al lang bekend als een groot werptalent. In 2019 won ze een gouden medaille tijdens de Europese juniorenkampioenschappen bij het kogelstoten. In hetzelfde jaar nam ze op 19-jarige leeftijd met de discus zelfs deel aan de wereldkampioenschappen atletiek in Doha.

Met haar prestatie staat Van Klinken vijfde op de wereldranglijst van 2021 meldt ze trots op haar Instagram-account. Ook is ze trots op twee andere worpen in de wedstrijd van nogmaals 65 en 63,5 meter. Haar vorige record dateert van vier dagen terug toen ze in Los Angeles 62,58 meter wierp.