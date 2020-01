Van Barneveld: ’Ik weet dat het niet fraai was’

De teleurstelling die dat losmaakte bij Barney was overweldigend voor de vijfvoudig wereldkampioen. „Ik was totaal verslagen. Ik kon het niet geloven. Het hele jaar was ik al aan het kwakkelen. Maar ik dacht dat het wel goed zou komen op het WK, maar toen ging ik onderuit tegen Darren Young, en washet ineens voorbij”, vertelt Van Barneveld in gesprek met Live Darts.

Overmand door emoties

Een kwartiertje na zijn verlies gaf Van Barneveld een reactie tegenover Sky Sports, of eigenlijk kreeg hij er overmand door emotievrijwel geen woord uit. „Ik weet dat het interview bij Sky niet fraai was, maar zo voelde ik mij. Ik voelde mij zo rot en depressief. Het gaat nu weer beter. Het kostte me drie of vier weken om te herstellen. Ik zei tegen mijzelf: ’Ray, je moet verder. Zo moeten mensen je niet herinneren. Je bent vijf keer wereldkampioen geweest.”

’Was ik maat gestopt in Ahoy’

Van Barneveld gaf vorig jaar maart tijdens de Premier League in Ahoy al aan per direct zijn pijlen op te bergen. Die beslissing draaide hij na een nachtje slapen terug. „Het was alsof ik een klap had gekregen zoals een bokser dat meemaakt. Je herinnert je nog wel die avond in de Premier League dat ik zei dat het over was. Soms denk ik nog wel eens: had ik dat maar gedaan.”

Spetterend afscheid

Op zaterdag 8 februari neemt Van Barneveld officieel afscheid van het darten. AFAS Live in Amsterdam fungeert dan als decor. De nodige sterren vliegen uit om aanwezig te zijn bij het afscheid van Barney. Onder meer de darters Phil Taylor, Wayne Mardle, Martin Adams, Richie Burnett en Bobby George maken hun opwachting. Ook de gestopte Oranje-internationals Robin van Persie en Rafael van der Vaart zijn erbij. Net als kickboksgrootheid Rico Verhoeven.