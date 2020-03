Voetbalwereld houdt adem in: dit zijn de scenario’s

Het coronavirus houdt ook de voetbalwereld in zijn greep. Nagenoeg alle voetbalcompetities liggen stil en voor dinsdag heeft de UEFA een spoedoverleg belegd met de 55 aangesloten bonden. De voetbalkalender zal opnieuw moeten worden vormgegeven. Maar hoe? Dat het Europees kampioenschap aanstaande zomer wordt uitgesteld, dat is bijna niet meer uit te sluiten. Wij zetten de huidige situatie en mogelijke scenario’s in de voetbalwereld op een rij.