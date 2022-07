Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Dopingcontroles bij WK atletiek via paar druppels bloed

22.51 uur: Kort voor aanvang van de wereldkampioenschappen atletiek in Eugene zijn zeshonderd dopingcontroles uitgevoerd. Bij een deel van die controles is voor het eerst gebruik gemaakt van een nieuwe manier van bloedafname. In plaats van een buisje bloed volstaan nu een paar druppels die in opgedroogde vorm naar het testlaboratorium gaan voor analyse.

De onafhankelijke integriteitseenheid AIU van de mondiale atletiekbond noemt de methode vriendelijker voor de atleten en efficiënter. „In dit vroege stadium is het aantal verboden stoffen waarop met dit monster kan worden getest minder dan met een normaal bloedbuisje, maar de tests die hier in Eugene worden uitgevoerd zullen zeker helpen om de opsporing te verbeteren”, aldus AIU-voorzitter David Howman.

Tijdens de WK, die vrijdag beginnen en duren tot en met 24 juli, worden ook nog eens vijfhonderd dopingcontroles uitgevoerd na de wedstrijden.

AZ in de tweede voorronde Conference League tegen Bosnische club

20.01 uur: AZ neemt het volgende week in de tweede voorronde van de Conference League op tegen FK Tuzla City. De Bosnische club won donderdag in de eerste kwalificatieronde van Tre Penne uit San Marino met 6-0. Vorige week was Tuzla in de eerste ontmoeting al met 2-0 te sterk.

Tuzla City eindigde vorig seizoen als tweede in de hoogste voetbalcompetitie van Bosnië en Herzegovina. AZ speelt volgende week eerst in Alkmaar, de return in Bosnië volgt donderdag 28 juli.

AZ strandde vorig jaar augustus tegen Celtic in de voorronden van de Europa League. De Noord-Hollanders moesten verder in de Conference League en strandden daarin in de achtste finales tegen de Noorse club Bodø/Glimt.

Serena Williams doet mee in Toronto

18.44 uur: Serena Williams is na haar vroege uitschakeling op Wimbledon nog niet van plan haar tennisloopbaan te beëindigen. De 40-jarige Amerikaanse doet begin augustus mee aan het WTA-toernooi van Toronto, melden de organisatoren van het evenement.

Williams deed met een wildcard mee aan Wimbledon, waar ze eind juni in de eerste ronde verloor van de Française Harmony Tan. Williams, zevenvoudig kampioene in Londen, had een jaar eerder in de eerste ronde van Wimbledon geblesseerd opgegeven en sindsdien kwam ze vanwege blessures niet meer in actie in het enkelspel.

Na de uitschakeling tegen Tan liet Williams haar toekomst open, al hintte ze al wel op een verlenging van haar loopbaan.

In 2017 won Williams voor het laatst een grandslamtoernooi. Ruim vijf jaar geleden schreef ze de Australian Open op haar naam. Het eerstvolgende grandslamtoernooi is in haar eigen land. Het US Open begint maandag 29 augustus.

Wiebes sprint naar zege in tweede etappe Ladies Tour

17.52 uur: Lorena Wiebes heeft de tweede etappe in de Ladies Tour op haar naam geschreven. De 23-jarige Nederlandse sprintster was in Zulte in België oppermachtig in de sprint. Haar landgenotes Mylène de Zoete en Amber van der Hulst eindigden als tweede en derde.

Wiebes was een dag eerder tijdens de proloog als tweede geëindigd, op 11 seconden van Ellen van Dijk. Dankzij de bonificatieseconden die ze woensdag won, nam Wiebes de leiderstrui van wereldkampioene tijdrijden Van Dijk over.

„Alles verliep vandaag volgens plan”, zei Wiebes. „Het was niet erg dat een paar meiden wegreden. We controleerden de race vanaf het begin.”

De derde rit van de Ladies Tour gaat vrijdag over 114,6 kilometer. De start en aankomt is in de Belgische plaats Herzele.

Vorig jaar ging de eindzege in de Ladies Tour naar de Nederlandse Chantal van den Broek-Blaak.

Schorsing voor Italiaanse tennisscheidsrechter wegens matchfixing

15.05 uur: Tennisscheidsrechter Francesco Totaro is door het internationale integriteitsagentschap ITIA voorlopig geschorst. Tegen de Italiaan is een aanklacht ingediend wegens matchfixing.

Totaro is een scheidsrechter op nationaal niveau. Zijn schorsing gaat met terugwerkende kracht in per 22 juni van dit jaar. Zolang het onderzoek naar hem loopt, mag Totaro geen tenniswedstrijden leiden en ze ook niet bijwonen.

De internationale tennisfederatie ITF hevelde de verantwoordelijkheid voor het dopingbeleid en de anticorruptieprogramma’s per 1 januari 2022 over naar de ITIA.

Amelink nieuwe trainer voetbalsters PEC Zwolle

14.24 uur: Olivier Amelink is de nieuwe trainer van de voetbalsters van PEC Zwolle. De 29-jarige Enschedeër is de opvolger van de naar FC Twente vertrokken Joran Pot.

Zwolle presenteerde een kleine twee maanden geleden Roeland ten Berge als nieuwe hoofdcoach. Die verbintenis werd snel verbroken toen Ten Berge bij de mannen van Go Ahead Eagles assistent kon worden van trainer René Hake.

„Voor Olivier is dit zijn eerste echte klus als hoofdtrainer en hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn voorganger Joran”, zegt Mariska Kogelman, operationeel manager vrouwenvoetbal bij PEC Zwolle. „We weten inmiddels allemaal dat PEC Zwolle Vrouwen voor jonge, talentvolle voetbalsters een perfecte plek is om tot wasdom te komen en voor trainers is dat niet anders.”

Amelink ondertekent een contract voor twee seizoenen bij de Overijsselse club.

Keniaan Omanyala krijgt alsnog visum VS voor WK atletiek

12:39 uur Ferdinand Omanyala, de snelste man van Afrika, krijgt alsnog een visum voor de Verenigde Staten zodat hij mee kan doen aan de WK atletiek. Dat meldde zijn coach donderdag tegen persbureau AFP.

Omanyala had eerder donderdag laten weten dat hij niet kon meedoen aan de wereldkampioenschappen atletiek in Eugene vanwege vertraging met zijn visum. „Zelfs als ik vandaag een visum krijg, is het te laat”, zei de teleurgestelde Keniaanse atleet, die zou starten op de 100 meter, waarvan de series vrijdag al op het programma staan.

„Omanyala heeft deze ochtend zijn visum gekregen bij het ministerie van Sport. Hij kan vanavond op de vlucht zitten en morgenochtend arriveren in Oregon”, aldus zijn coach Duncan Ayiemba.

Bijna 2 miljoen kijkers voor overwinning Oranjeleeuwinnen

08:19 uur Ruim 1,9 miljoen mensen zagen woensdagavond op NPO 1 het Nederlands vrouwenelftal met 3-2 winnen van Portugal. De wedstrijd werd door net zoveel mensen bekeken als de eerste wedstrijd tegen Zweden op 9 juli, die eindigde in 1-1.

Een groot deel van de voetbalkijkers bleef na de wedstrijd op de zender hangen voor de nabeschouwing: ongeveer 1,78 miljoen.