Keniaan Omanyala mist WK atletiek door vertraging aanvraag visum

09:17 uur Ferdinand Omanyala, de snelste man van Afrika, kan niet meedoen aan de wereldkampioenschappen atletiek in Eugene. De 26-jarige Keniaanse sprinter heeft deelname opgegeven vanwege vertraging bij het krijgen van een visum.

„Zelfs als ik vandaag een visum krijg, is het te laat”, aldus een teleurgestelde Omanyala, die in de Verenigde Staten mee zou doen aan de 100 meter, waarvan de series vrijdag al op het programma staan. „Er is niets wat ik kan doen. Ik heb nog nooit zo lang moeten wachten op één dag en ik hou niet van wachten.”

De Keniaanse atletiekteams zouden maandag en dinsdag in twee groepen naar de Verenigde Staten vertrekken, maar naast Omanyala kregen ook enkele andere atleten niet op tijd hun visum

Bijna 2 miljoen kijkers voor overwinning Oranjeleeuwinnen

08:19 uur Ruim 1,9 miljoen mensen zagen woensdagavond op NPO 1 het Nederlands vrouwenelftal met 3-2 winnen van Portugal. De wedstrijd werd door net zoveel mensen bekeken als de eerste wedstrijd tegen Zweden op 9 juli, die eindigde in 1-1.

Een groot deel van de voetbalkijkers bleef na de wedstrijd op de zender hangen voor de nabeschouwing: ongeveer 1,78 miljoen.