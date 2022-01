Ferrari wil langer door met Carlos Sainz

„Ik wil graag met Carlos gaan zitten, eerst om te horen hoe hij zich voelt”, zegt Binotto op de website van de Formule 1. „We gaan terugblikken op het afgelopen seizoen en dan samen naar de toekomst kijken. Het kan een makkelijke discussie worden, zonder twijfel.”

Sainz eindigde afgelopen seizoen op de vijfde plaats in het WK. Hij reed 164,5 punten bij elkaar en stond vier keer op het podium. De Spanjaard, die eerder reed voor Toro Rosso (nu AlphaTauri), Renault (Alpine) en McLaren, werd achter Max Verstappen tweede in Monaco en eindigde drie races als derde. Sainz haalde in zijn eerste jaar bij Ferrari iets meer punten dan zijn teamgenoot Charles Leclerc. De 24-jarige Monegask ligt tot eind 2024 vast bij Ferrari.

„Toen we Carlos vastlegden, was het doel om twee goede coureurs te hebben die punten konden scoren voor het team”, aldus Binotto. „Dat is afgelopen seizoen goed gelukt. Ik ben heel trots op ze. Wij hebben het beste rijdersduo in de Formule 1.”