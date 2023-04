Premium Het beste van De Telegraaf

Bijzonder pijnlijke nederlaag tegen Rune Harde les voor Botic van de Zandschulp na nieuw drama in München

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Botic van de Zandschulp ging ondanks vier matchpoints onderuit in München. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Een finale verliezen is áltijd pijnlijk, maar de manier waarop Botic van de Zandschulp zondag zijn meerdere moest erkennen in Holger Rune zal hem slapeloze nachten bezorgen. Hij kreeg vier wedstrijdpunten, maar het werd 4-6, 6-1 en 6-7 (3) in het voordeel van Rune. De Deense tiener lachte als laatste na een krankzinnige finale. ,,Het doet pijn dat het zo afloopt”, aldus de Nederlander.