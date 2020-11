Romain Grosjean kan lachen: ’Ik ben oké’

„Ik wil zeggen dat ik oké ben, nou ja: een soort van”, zei Grosjean terwijl hij met zijn ingepakte handen bewoog. „Een aantal jaar geleden was ik geen voorstander van het invoeren van de halo, maar nu denk ik dat het het beste is wat de Formule 1 is overkomen. Ik wil alle medici bedanken, zowel op het circuit als in het ziekenhuis. Ook wil ik iedereen bedanken voor alle berichten die ik heb gekregen, hopelijk ben ik snel in staat om wat terug te sturen en te laten weten hoe het met me gaat.”

Eerder vertelde Haas’ teambaas Günther Steiner al bij Sky Sports dat het naar omstandigheden goed ging met Grosjean. „Hij blijft een nacht in het ziekenhuis, ze willen hem daar houden. Maar hij vertelde mij dat hij zich goed voelt. Er lijkt niets gebroken te zijn. Hij heeft zijn handen in verband vanwege de brandplekken. Hij was erg opgewekt, dus ik ben heel blij.”

Grosjean wist zelf na de crash tegen de vangrail uit de brandende bolide te klimmen en zich daarna met hulp van de marshals in veiligheid te brengen. Hij werd opgevangen door de bestuurder van de medische wagen van de Formule 1 en later behandeld in een ambulance en met een helikopter naar het militair ziekenhuis van Bahrein overgebracht.