Botic van de Zandschulp in twee sets naar volgende ronde in Doha

De Italiaanse nummer 192 van de wereldranglijst verloor in de eerste set twee keer zijn opslagbeurt. Van de Zandschulp verspeelde in de tweede set een voorsprong van 4-2 en verzuimde bij een voorsprong van 6-5 de wedstrijd uit te serveren.

Van de Zandschulp raakte gefrustreerd toen de tweede set hem uit handen dreigde te glippen „Het ging anderhalve set goed”, zei hij. „Maar na de 4-3 in de tweede set ging ik steeds meer fouten maken. Daardoor ging hij beter spelen. Maar het belangrijkste is dat ik in twee sets heb gewonnen.”

Van de Zandschulp stuit in de tweede ronde op Marin Cilic, de ervaren Kroaat die is vrijgeloot voor de eerste ronde. De nummer 50 van de wereldranglijst strandde vorige week in de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De beste tennisser van Nederland verloor in Rotterdam na een voortvarende start met 1-6 6-4 6-4 van de Tsjechische qualifier Jiri Lehecka.