FC Utrecht dicht bij komst toptalent van Manchester United

Iqbal is akkoord over een vierjarig contract en heeft de medische keuring al ondergaan, maar FC Utrecht is met Manchester United nog in gesprek over de definitieve voorwaarden om de speler over te nemen. Dat zal sowieso gebeuren met een groot doorverkooppercentage voor de Engelse topclub.

De 20-jarige Iqbal heeft het hele seizoen bij de A-selectie van trainer Erik ten Hag gezeten, maar kwam niet in actie voor de hoofdmacht. Vorig seizoen kwam de Irakese international één minuut in het veld bij het eerste als invaller tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Young Boys. FC Utrecht hoopt de deal op korte termijn af te kunnen ronden.

Tweede opmerkelijke versterking

Iqbal wordt, als de deal wordt afgerond, de tweede opmerkelijke versterking die FC Utrecht vindt in Engeland. Eerder wist de subtopper al Adrian Blake transfervrij over te nemen van Watford. Voor Iqbal moet wel een transfersom worden neergeteld. Dat zou om een bedrag van circa 800.000 euro gaan, maar daarbij zou Manchester United nog fors meedelen door middel van een doorverkooppercentage van een toekomstige transfer.

Als FC Utrecht Iqbal binnenloodst, is dat al de zevende versterking voor het nieuwe seizoen na Souffian El Karouani (NEC), Mats Seuntjens (RKC Waalwijk), Ole Romeny (FC Emmen), Adrian Blake (Watford), Marouan Azarkan (Feyenoord) en Mattijs Branderhorst (NEC). Alleen voor Azarkan is ook een transfersom (van 700.000 euro) betaald, alle andere aanwinsten maken transfervrij de overstap.