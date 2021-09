Premium Het beste van De Telegraaf

Superlatieven voor baan Dutch Open na kopzorgen: ’Het was lange tijd best spannend’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Thomas Pieters Ⓒ BSR Agency

CROMVOIRT - Sinds het licht op groen staat voor het Dutch Open vliegen de superlatieven over de baan van Bernardus Golf. Ryder Cup-held Graeme McDowell, tweevoudig winnaar Joost Luiten en de twee Belgische Thomassen - Pieters en Detry - zijn de grote publiekstrekkers die het golffeestje in Cromvoirt opsieren. En dat terwijl ruim een week geleden de twijfels nog regeerden. „Het was lange tijd best spannend”, laat toernooidirecteur Daan Slooter weten.