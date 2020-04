PDC zet grote ’thuisdartcompetitie’ op

De PDC gaat een complete thuiscompetitie organiseren voor de thuiszittende darters. Alle tourkaarthouders krijgen de mogelijkheid om deel te nemen, waardoor er 32 groepen van vier spelers kunnen worden gevormd. Elke avond speelt er een groep een kleine competitie (middels een ’best of nine legs’-format), waardoor er na 32 dagen 32 winnaars zijn.

Enthousiasme

Die maken zich vervolgens op voor de volgende ronde van het toernooi. Deelname aan de competitie is vrijwillig en niet verplicht. Het zogeheten Darts at home werd de afgelopen tijd twee keer georganiseerd, en kon op veel enthousiasme bij spelers en fans rekenen. Nathan Aspinall en Devon Peterson schreven beiden een editie op hun naam.

„Ik vind het geweldig dat we in deze moeilijke tijd onze fans op deze manier kunnen bedienen”, aldus Barry Hearn, voorzitter van de PDC. „We hebben de laatste weken de mogelijkheden goed bekeken, en ik ben blij dat we een concept kunnen presenteren waarbij alle tourkaarthouders mee kunnen doen.”