Limburgse op Olympische Spelen in Tokio nog vijfde Schoonspringster Inge Jansen mist WK vanwege zwangerschap

Kopieer naar clipboard

Inge Jansen tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Ⓒ HH/ANP

Schoonspringster Inge Jansen ontbreekt volgend jaar op de WK in de Japanse stad Fukuoka. De 27-jarige Limburgse, die afgelopen zomer op de Olympische Spelen van Tokio verraste door vijfde te worden op de 3-meterplank, is zwanger en verwacht in juni haar eerste kind. „Het WK is in mei, dus dat wordt lastig te combineren”, zegt Jansen met een knipoog.