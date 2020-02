Voetbalwereld reageert geschokt op racismerel rond Porto-spits Marega

Moussa Marega (derde van links) is niet te kalmeren door zijn ploeggenoten, ontdaan als hij is na alle racistische bejegeningen. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Het Europese voetbal is geschokt door de nieuwe racismerel rond Moussa Marega. De aanvaller van FC Porto liep zondagavond woest van het veld nadat hij door de supporters van Vitoria Guimaraes meerdere malen was gediscrimineerd. „Dit is een van de treurigste momenten in de geschiedenis van het Portugese voetbal”, reageerde de club na alle gebeurtenissen. En daarbij kreeg Porto bijval uit alle hoeken van de voetbalwereld.