Suriname-bondscoach Dean Gorré selecteert veel spelers uit Nederland

In de selectie van Gorré zitten de Eredivisiespelers Ramon Leeuwin (AZ), Shaquille Pinas (ADO Den Haag) en Damil Dankerlui (FC Groningen). Uit de Keuken Kampioen Divisie zijn geselecteerd: Ishan Kort en Ryan Koolwijk (beiden Almere City), Roscello Vlijter (Telstar) en Dion Malone (NAC Breda).

Daarnaast zijn er elf Nederland-Surinaamse profs geselecteerd, die eerder in de Eredivisie actief waren, maar nu hun brood in het buitenland verdienen. Het gaat om Ryan Donk (Galatalasaray), Kelvin Leerdam (Seattle Sounders), Myenty Abena (Slovan Bratislava), Warner Hahn (Anderlecht), Roland Alberg (Hyderabad FC), Mitchell Donald (Erzurumspor), Tjaronn Chery (Maccabi Haifa), Diego Biseswar (Apollon Limassol), Mitch Apai (W Connection), Florian Jozefzoon (Rotherham United) en Nigel Hasselbaink (Ihud Bnei Sakhnin).

Twee andere door Gorré geselecteerde Surinaamse internationals zijn rechtstreeks vanuit het Zuid-Amerikaanse land in een buitenlandse profcompetitie terechtgekomen: Gleofilo Vlijter (Beitar Jeruzalem) en Ivenzo Comvalius (NK Dugopolje).

Nog maar vier van de 24 geselecteerde internationals zijn actief in Suriname zelf, waar het niveau van de competitie niet hoog ligt.

Met de gelouterde Surinaams-Nederlandse internationals wil Suriname in de voetsporen treden van Curacao, dat eerder goede resultaten haalde in de regio met in Nederland opgegroeide en opgeleide Antilliaanse voetballers.